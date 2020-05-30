İHÜ Akademik Kariyer Günleri 1 Haziran'da online ortamda başlıyor

Sosyal bilimler alanında ‘Araştırma Üniversitesi' olarak konumlanan İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ), bu alanda akademik kariyer yapmak isteyenlere yönelik, 1-10 Haziran tarihlerinde ‘Akademik Kariyer Günleri' online seminerler serisi (webinar) düzenleyecek.

Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek webinar serisinde, İHÜ akademisyenleri, hem alana ilişkin sunumlar gerçekleştirecek, hem de aday lisansüstü öğrencilerle akademik yolculuğun durakları, iniş çıkışları, zorlukları ve ödülleri hakkında kendi kişisel yolculuklarından hareketle deneyimlerini paylaşacak.

Seminerlerde ayrıca “Akademik kariyer, iş dünyasında var olmak için ne kadar önemli? Akademik kariyer manevi doyum için harika bir seçenek Peki getirdiği maddi imkanlar yeterli mi? Pandemi sonrası dünyada akademik hayat nasıl olacak? Akademik kariyer zorlaşacak mı, kolaylaşacak mı? İbn Haldun'da akademik kariyer bahsedildiği kadar zor mu?” gibi sorulara yanıt aranacak.

Farklı bölümlerden akademisyenlerin deneyimlerini aktaracağı her bir webinar 100 kişilik sınırlı bir kontenjana sahip olacak. Webinara katılmak isteyenler www.ihu.edu.tr/akademik-kariyer-webinar-serisi/ linkinden başvurularını gerçekleştirebilecekler.

Alanında isim yapmış akademisyenler deneyimlerini paylaşacak

Akademik Kariyer Günleri'ne İHÜ akademisyenleri “İktisat Webinarı Prof. Dr. Fuat Erdal, İşletme Webinarı Prof. Dr. M. Kemal Yılmaz, İletişim, Medya ve İçerik Yönetimi Webinarı Prof. Dr. İzzet Bozkurt, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Webinarı Prof. Dr. Sefa Bulut, Din Bilimleri Webinarı Prof. Dr. Ö. Faruk Harman, Finansal Ekonomi Webinarı Prof. Dr. Rasim Özcan, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Webinarı Doç. Dr. Talha Köse, Özel Hukuk Webinarı Doç. Dr. Yeliz. B. Gümrükçüoğlu, Hava Taşımacılığı Yönetimi Webinarı Doç. Dr. A. Osman Kusakcı, Felsefe Webinarı Doç. Dr. Enis Doko, Türkiye Çalışmaları Webinarı Dr. İ. Vehbi Baysan, Sosyoloji Webinarı Dr. Mehmet Özay, Eğitim Kurumları İşletmeciliği Webinarı Dr. Munirah Alaboudi, Uluslararası ve Mukayeseli Hukuk Webinarı Dr. Ö. Faruk Erol” gibi birbirinden değerli isimler katılacak.