İkametlerinde uyuşturucu madde imal edip satan 2 şüpheli yakalandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile mücadele çerçevesinde il genelinde gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Gökova Mahallesi'nde E.D. ve N.Z.D. isimli şahısların ikametlerinde uyuşturucu madde imal ederek satış yaptıkları tespit edildi. Operasyon için düğmeye basan ekipler, ikamete baskın düzenledi.

KOM Şube Müdürlüğü ekipleri ile koordineli olarak yapılan aramada 685 kök kenevir, 9 kilo 350 gram kubar esrar, 3 adet hassas terazi, 10 bin İngiliz sterlini, 1 kilo 650 gram külçe altın, 2 adet cumhuriyet altını, 6 adet yarım altın, 17 adet çeyrek altın, kenevir yetiştirmek için kullanılan 8 parçalı ışıklandırma sistemi ele geçirildi. Yapılan baskında 2 şüpheli de kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.