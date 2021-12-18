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İkametten 150 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan kadın hırsız yakalandı

İkametten 150 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan kadın hırsız yakalandı
İkametten 150 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan kadın hırsız yakalandı

Kayseri'de bir evden 150 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan kadın polis ekipleri tarafından yakalandı.

İkametten 150 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan kadın hırsız yakalandı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 7 farklı hırsızlık olayına karışan M.K. (29), bir evden 150 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan kadın K.Ç. (40) ve 5 farklı işyerinden hırsızlık yapan Y.A.'yı (25) yakalamak için çalışma başlattı. Operasyon düzenleyen ekipleri, şüpheli 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Ayrıca, 150 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan K.Ç.'nin binaya girdiği anlar da, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K. tutuklanırken, K.Ç. ve Y.A.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.
 

Ali Göç - Turan Bulut
 

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