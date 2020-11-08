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İkbal Gürpınar'ın annesi korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

İkbal Gürpınar'ın annesi korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti
İkbal Gürpınar'ın annesi korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Korona virüs nedeniyle yoğun bakımda bulunan ünlü sunucu İkbal Gürpınar’ın annesi de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Korona virüs nedeniyle tedavisi devam eden ünlü sunucu İkbal Gürpınar'ın annesi Neriman Dönmez de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Ünlü sunucunun oğlu sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Oğlu Alper Gürpınar olarak annemin sayfasından siz sevenlerini bilgilendirmek istedim. Canım anneannemiz Neriman Dönmez, Covid-19'dan dolayı Hakk'a yürüdü. Annem İkbal Gürpınar, bugün yoğun bakımdan normal servise çıktı, tedavisine orada devam edilecek” dedi.

Öte yandan İkbal Gürpınar'ın babası Murtaza Dönmez ve eniştesi de 2 ay önce korona virüs nedeniyle vefat etmişti.

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