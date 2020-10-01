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IKBY Başbakanı Barzani: 'Saldırı karşılıksız kalmayacak'

IKBY Başbakanı Barzani: 'Saldırı karşılıksız kalmayacak'
IKBY Başbakanı Barzani: 'Saldırı karşılıksız kalmayacak'

Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Erbil Uluslararası Havalimanı yakınlarından gerçekleştirilen saldırıya yönelik yaptığı açıklamada saldırının karşılıksız kalmayacağını ifade etti.

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentindeki Uluslararası Havalimanı yakınlarına gerçekleştirilen roketli saldırıya ilişkin IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'den açıklama geldi. Sosyal medya hesabında açıklama yapan Barzani, saldırıyı sert dille kınayarak IKBY hükümetinin bölgenin istikrarını bozmaya çalışan girişimlere karşı sert bir karşılık verileceği uyarısında bulundu. Barzani açıklamasında Irak Başbakanı Mustafa el-Kazimi ile konuyu görüştüğünü ve saldırganlarından hesap sorulması gerektiğini vurguladığını söyledi.
Saldırıya ilişkin başka bir açıklamada ise Irak'ta görev yapan koalisyon güçlerinden geldi. Koalisyon sözcüsü Wayne Naruto, saldırının herhangi bir hasara yol açmadığını vurguladı.

Abdulkadir Hacıoğlu
 

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