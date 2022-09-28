İKBY hükümeti: 'İran'ın saldırısında 9 kişi öldü'

İran Devrim Muhafızları Ordusu, bu sabah üçüncü kez Irak'ın kuzeyini İHA ve top atışlarıyla hedef aldı. Irak'ın kuzeyinde bulunan ayrılıkçı Komele ve İran Kürdistan Demokrat Partisi örgütlerinin merkezlerinin topçu atışlarıyla bombalandığı belirtildi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, saldırılarda 9 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Abdulkadir Hacıoğlu

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.