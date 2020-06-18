İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

IKBY Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs uyarısı

IKBY Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs uyarısı
IKBY Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs uyarısı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Sağlık Bakanlığı, son haftalarda korona virüs vak'a sayısının büyük ölçüde arttığını belirterek uyarıda bulundu.

IKBY Sağlık Bakanı Saman Berzenci tarafından yapılan yazılı açıklamada, son dönemde artan korona virüs vak'alarına karşı uyarıda bulunarak vatandaşları sağlık kurallarına uymaya çağırdı. Korona virüs salgınına karşı önlem almak konusunda ihmalin ve sağlık kurallarına uymamanın çok ciddi bir tehdit oluşturduğuna dikkat çeken Berzenci, virüsün yayılmasının günde yüzlerce vak'anın ve onlarca insanın ölümüne yol açacağı uyarısında bulundu

IKBY Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 166 vak'anın ve 16 kişinin öldüğünü belirtti. Mart ayından itibaren toplam 2 bin 821 vak'anın yaşandığı IKBY'de toplam 75 kişi hayatını kaybetti.

Abdulkadir Hacıoğlu

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.