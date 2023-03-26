IKBY'de genel seçimler 18 Kasım'da yapılacak

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) geçtiğimiz yıl ertelenen genel seçimlerin tarihi belli oldu. IKBY Başkanlık Sözcüsü Dilşat Şahap düzenlediği basın toplantısında, parlamento seçimlerinin 18 Kasım'da yapılacağını duyurdu. IKBY Başkanı Neçirvan Barzani tarafından yayınlanan kararname ile seçim tarihinin kararlaştırıldığını kaydeden Şahap, bütün siyasi tarafları seçimlerin başarılı geçmesi için kamu çıkarını üstün tutmaya davet etti.

IKBY'de genel seçimler, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle Ekim 2022'de parlamentonun dört yıllık görev süresi oy çokluğuyla bir yıl uzatılarak ertelenmişti.

Abdulkadir Hacıoğlu



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