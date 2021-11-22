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IKBY'de güvenlik güçleri ile öğrenciler arasında arbede: 18 yaralı

IKBY'de güvenlik güçleri ile öğrenciler arasında arbede: 18 yaralı
IKBY'de güvenlik güçleri ile öğrenciler arasında arbede: 18 yaralı

Irak’ın kuzeyinde yer alan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Süleymaniye kentinde güvenlik güçlerinin üniversite öğrencilerinin protestosuna sert müdahalesi sonucu 18 öğrenci yaralandı.

IKBY’de güvenlik güçleri ile öğrenciler arasında arbede - Tıkla İzle

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Süleymaniye kentinde üniversite öğrencileri, hükümetin öğrencilere verdiği 100 bin dinar (yaklaşık 68 dolar) olan bursun arttırılması ve kaldıkları yurtlardaki elektrik ve su yetersizliğini 2 gündür protesto ediyor. Süleymaniye Üniversitesi Teknik Enstitüsü öğrencileri, üniversite binasını basınca güvenlik güçlerinin sert müdahalesi ile karşılaştı. Güvenlik güçlerinin öğrencilere göz yaşartıcı gaz ve copla müdahale etmesi sonucu 18 öğrenci yaralandı.

Abdulkadir Hacıoğlu

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