IKBY'de korona alarmı: Bağdat'la Erbil arasında yollar kapatıldı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde son haftalarda korona virüs vakalarının artması nedeniyle camiler ve ibadet yerlerinin kapatılmasının ardından yeni tedbirler alındı. IKBY İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, IKBY kentleri ile merkezi hükümete bağlı kentlere seyahat yasağı getirildiği belirtildi. Söz konusu kararın dün gece saatlerinde yürürlüğe girdiği belirtilen bakanlık açıklamasında, yasağın Birleşmiş Milletler, uluslararası örgütler, koalisyon güçleri, diplomatlar, yabancı misyonlar, yatırımcı, tüccar ve IKBY'de tedavi gören hastaları kapsamadığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığından uyarı

IKBY Sağlık Bakanlığı artan vaka sayısı nedeniyle uyarıda bulunarak hastanelerdeki yoğun bakım ünitelerinin dolduğunu kaydetti. IKBY Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Aso Huveyzi Erbil'de düzenlediği basın toplantısında, “Çok kötü bir aşamadayız, tüm hastanelerdeki yoğun bakım üniteleri korona hastası ile dolu, artık yeni hastaları alamıyoruz” şeklinde konuştu.

İran sınır kapısı 14 gün daha kapalı olacak

IKBY hükümeti, ayrıca korona salgını İran ile Başmak sınır kapısının kapatılmasına kapalı karar vermişti. Yapılan yazılı açıklamada, IKBY-İran arasındaki sınır kapısının kapatma kararının uzatılmasına karar verildiği belirtildi. Açıklamada, artan korona virüs vakaları nedeniyle sınır kapısının 14 gün daha kapalı kalmasına karar verildiği kaydedildi.

Vaka sayısında artış

IKBY Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte bin 45 vakanın tespit edildiğini belirterek 16 kişinin de hayatını kaybettiğini bildirdi. IKBY Sağlık Bakanlığı verilerine göre, salgının başlangıcından bu yana 126 bin 191 vaka kaydedilirken toplam 3 bin 731 kişi ise salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

Abdulkadir Hacıoğlu