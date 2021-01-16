İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

IKBY'den 21 ülkeye seyahati askıya aldı

IKBY'den 21 ülkeye seyahati askıya aldı
IKBY'den 21 ülkeye seyahati askıya aldı

Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) İçişleri Bakanlığı, yeni tür korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan önlemler çerçevesinde 21 ülkeye seyahatleri askıya aldı.

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, korona virüs ile mücadele kapsamında 21 ülkeyle hava ve kara yoluyla seyahatlerin askıya alındığı duyuruldu. Buna göre Irak uyruklu vatandaşların İngiltere, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Gürcistan, Almanya, Yunanistan, İrlanda, Lüksemburg, Slovakya, İspanya, Brezilya, ABD, Hindistan, Güney Afrika, Avusturalya, Hollanda, Japonya ve Zambiya'ya seyahatler askıya alındı. Kararın yürürlüğe girdiği vurgulanırken, Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde çalışan yabancı misyonlar ve temsilcilikler ile resmi heyetleri kapsamadığı ifade edildi.

Irak ve IKBY'de son aylarda korona virüs vakalarında büyük ölçüde düşüş kaydedilmişti. Irak'ta geçtiğimiz yılın Şubat ayından bu yana korona virüs salgınında toplam 606 bin 991 korona virüs vakası kaydedildi. 565 bin 889 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuşurken, 12 bin 932 kişi ise hayatını kaybetti.

Abdulkadir Hacıoğlu

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.