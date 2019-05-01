Iker Casillas, Porto idmanında kalp krizi geçirdi

İspanyol kaleci Iker Casillas, FC Porto idmanında kalp krizi geçirdikten sonra Portekiz'de bir hastanede acil ameliyat olmak zorunda kaldı. Yerel basında çıkan haberlere göre, 37 yaşındaki kaleci miyokard enfarktüsü geçirdi. Oporto şehrinde bulunan CUF Hastanesi'nde kalp kateterizasyonu yapıldı. Casillas'ın hayatının tehlike altında olmadığı ama sezonun geri kalanında tekrar oynamayacağı bildirildi.

İspanyol kaleci, Real Madrid'de 25 yıldan fazla oynadıktan sonra Temmuz 2015'te FC Porto'ya transfer olmuştu.

Serkan Bayar