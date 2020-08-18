İki aile arasında silahlı kavga çıktı, 3 kişi öldü

Edinilen bilgiye göre aralarında husumet bulunan iki aile arasında meydana gelen silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti. İlçeye bağlı Çakmaközü mahallesinde aralarındaki arazi anlaşmazlığı yüzünden husumet olan iki aile arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada S.K, R.K. S.K . hayatını kaybetti, K.O. yaralandı. Olayın ardından jandarma ekipleri köyde geniş çaplı güvenlik önlemleri alırken kavgaya karışan 7 kişi göz altına alındı.

Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumuna getirildi.

Çağrı Korkmaz