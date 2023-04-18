İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İki araç arasında kalan 2 kişinin yaralanma anları güvenlik kamerasına yansıdı

İki araç arasında kalan 2 kişinin yaralanma anları güvenlik kamerasına yansıdı
İki araç arasında kalan 2 kişinin yaralanma anları güvenlik kamerasına yansıdı

Başkentte hatalı dönüş yapan bir otomobilin sebep olduğu kazada 2 kişi yaralandı. Yaşanan kaza anı ve iki kişinin araçlar arasında kalarak ayaklarının kırılması güvenlik kamerasına yansıdı.

İki araç arasında kalan 2 kişinin yaralanma anları güvenlik kamerasına yansıdı - Tıkla İzle

Alınan bilgiye göre, Mamak ilçesi Mavigöl mevkiinde meydana gelen kazada, bir otomobil benzin istasyonu girmek için kontrolsüz bir şekilde dönüş yaptı. Bu sırada şeridinde giden bir taksi dönen araca çarpmamaya çalışırken park halindeki bir otomobile çarptı. Yaşanan kaza sırasında iki kişi iki araç arasında kaldı. Araçların arasında kalan vatandaşların ayaklarının kırıldığı öğrenildi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Mithat Tibre

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.