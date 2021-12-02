İki araç çarpıştı, yaya arada kalmaktan saniyelerle kurtuldu

Kaza, sabah saat 08.30 sıralarında Atatürk Mahallesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde yaşandı. 34 ER 5227 plakalı araç ile 34 DN 3573 plakalı iki hafif ticari araç yol ağzında çarpıştı. Kazada iki araçta bulunan 1'i kadın, 1'i çocuk toplam 3 kişi yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olay yerine gelen polis kazayla ilgili rapor tutarak, kazalı araçları otoparka çektirdi.

Kaza sırasında yaşananları anlatan Salih Demir, “Arka taraftan aşağıya doğru gelirken sola dönüş alıyordum. Diğer araç aşırı hızlıydı çarptı. Eşim ve oğlum yaralandı. Eşim epilepsi hastası olduğu için biraz panik yaptı” dedi.

Kazadan kıl payı kurtuldu

Yaşanan anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde araçların çarpışma anı ve sonrasında vatandaşların yardıma koşması yer alırken, bir vatandaşın ise iki aracın arasında kalmaktan kaçarak kıl payı kurtulduğu görüldü.

Murat Delice - Mert Yıldırım

