İki araç kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

Kaza, saat 14.15 sıralarında Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı 25 Aralık Mahallesi İbrahim Tevfik Kutlar Caddesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Savaş Aydoğdu yönetimindeki 27 AKM 86 plakalı otomobiliyle İbrahim Tevfik Kutlar Caddesi istikametinde seyir halindeyken önündeki aracı sollamak için şerit değiştirdi. Bu sırada karşı yönden gelen Memik Aktar yönetimindeki 16 NAK 66, Savaş Aydoğdu kullandığı otomobille çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan Savaş Aydoğdu, Memiş Aktar ve otomobillerde bulunan toplam 2'si çocuk, 8 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi ve Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

İbrahim Halil Aslan - Uğur Dönek

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