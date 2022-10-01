İki aracın çarpıştığı kazada otomobil ikiye bölündü: 3 yaralı

Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Necatiye köyü kavşağında akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, çarpışmanın etkisiyle ortadan ikiye bölünen aracı görenler şaşkına döndü. İddialara göre, Havsa ilçesine seyir halinde olan 39 NE 294 plakalı otomobil ile plakası öğrenilemeyen araç Necatiye köyü kavşağında çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle içinde 3 kişinin bulunduğu otomobil ortadan ikiye bölündü.

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