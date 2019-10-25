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İki arkadaşın girdiği havuz sonları oldu

İki arkadaşın girdiği havuz sonları oldu
İki arkadaşın girdiği havuz sonları oldu

Mardin'in Artuklu ilçesinde havuza giren 8 yaşındaki iki çocuk boğuldu.

Olay, dün öğle saatlerinde Ortaköy Mahallesi'nde bulunan bir biriket imalathanesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 8 yaşındaki Enis Bişi ile Harun Arslan, biriket imalathanesindeki havuza girdi. Bir süre sonra çevredeki vatandaşlar iki çocuğun havuzda çırpındığını gördü. Vatandaşlar çocukların kurtarılması için seferber olurken, bölgeye 112 acil sağlık ekipleri çağrıldı. Havuzdan çıkarılan iki çocuk, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Enis Bişi ve Harun Arslan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti.
Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Beril Solmuşgül
 

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