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İki ay süren takipte 10 adrese uyuşturucu baskını düzenlendi: 5 kişi tutuklandı

İki ay süren takipte 10 adrese uyuşturucu baskını düzenlendi: 5 kişi tutuklandı
İki ay süren takipte 10 adrese uyuşturucu baskını düzenlendi: 5 kişi tutuklandı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i mahkemece tutuklandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaklaşık 2 aydır takip edilen şahıslara yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliğince 7 şahsa ait 10 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 131,75 gram metamfetamin maddesi, 45,22 gram skunk maddesi, 0,89 gram esrar maddesi, 2 adet hassas terazi, 26 bin 715 TL uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para, 186 şişe kaçak alkol, 230 adet sahte bandrol ve etiket ele geçirildi. Konuyla ilgili 6 şüpheli şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alınmalarının ardından sevk edildikleri adli makamlarca E.B. (34), N.B. (20), O.U. (28), Ö.Ö. (34) ve F.Ş. (27) isimli 5 şüpheli şahıs tutuklandı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açılamada konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Serkan Tatlı

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