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İki ayda iki kez soyguncuların hedefi oldu

İki ayda iki kez soyguncuların hedefi oldu
İki ayda iki kez soyguncuların hedefi oldu

Diyarbakır’da hırsızlar, iki ay önce soydukları eve tekrar dadandı. Gündüz vakitte eve giren hırsızlar, iki laptop, bin 500 lira para ve iki cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı.

Olay, önceki gün Yenişehir ilçesinde bulunan Kooperatifler Mahallesi'nde yaşandı. Yılmaz Acu'ya ait olan eve gündüz vakti giren hırsızlar, evde bulunan iki laptop, bin 500 lira para ve iki cep telefonunu alarak kayıplara karıştı. Olayın ardından eve gelen Acu, soyulduğunu anlayınca polise haber verdi. Güvenlik güçleri, inceleme yaparken, zanlıların yakalanması için geniş çapta çalışma başlatıldı.
Acu'nun evine iki ay önce de hırsız girmiş ve şeker hastalığında kullanmak için biriktirdiği 2 bin 500 lirası çalınmıştı.  

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