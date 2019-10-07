İki büyük projenin satış ve pazarlaması için işbirliğine gittiler

Sektörde 20. yılını geride bırakan Altın Emlak, Türkiye genelinde faaliyet gösteren özel yetkili işletmeleri ile İstanbul'da buluştu.

Taşınmaz ticareti yönetmeliğine en hazır emlak firması olarak temsilcilerinin eğitimlerine önem verdiklerini dile getiren Genel Müdür Mustafa Hakan Özelmacıklı “Yetki belgesi ve yeterlilik belgesine ilişkin süreçler özel yetkili işletmelerimiz için büyük önem taşıyor. 5 Aralık öncesinde tüm emlak işletmelerimizin yönetmeliğin ilke ve kurallarına uygun olarak hazır olmalarını çok önemsiyoruz. Bu toplantıda da temsilcilerimizi tüm süreçler ve aşamalar hakkında detaylı olarak bilgilendirdik” dedi.

Cathay Group ile işbirliği

Altın Emlak ile Nivo Ataköy ve Nivo İstanbul projelerin satış ve pazarlama süreçlerinde iş birliği yapacaklarını belirten Cathay Group Genel Müdür Yardımcısı İsmail Özcan, toplantıda ayrıca “Gayrimenkul Geliştirme Emlakçıdan Başlar” sunumunu gerçekleştirdi. Toplantıda aynı grubun yurt dışı iş geliştirme yöneticisi Burak Demirel de Türkiye vatandaşlık programının dünyadaki diğer vatandaşlık ve oturum programlarıyla karşılaştırmalı örneklerini aktardı. Demirel ayrıca Servisli Apartman - Apart Hotel ve Ascott - Citadines anlaşmaları konusunda katılımcılara bilgiler verdi.

“İlk 100'de 33'üncü sıradayız”

Ekonomist dergisi tarafından Franchisee vererek büyüyen 100 şirket sıralamasında 33. Sırada bulunduklarını belirten Altın Emlak Genel Müdürü “Özellikle 2019 yılını innovasyon, dijitalleşme ve değişim yılı olarak değerlendirdik. 15 Nisan tarihinde AB-0291-P akreditasyon numarası ile Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından, 19 Haziran tarihinde de YB-0217 kodu ile Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirildik. Yetki kapsamındaki Emlak Danışmanı (Seviye 4) ve Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye 5) ulusal yeterliliklerinde sınav ve belgelendirme faaliyetlerine de başladık. Sektörümüzdeki emlak firmaları içinde bu akreditasyonu sağlayan tek emlak firmasıyız” dedi.

Özel yetkili işletmelere ödüller verildi

Toplantıda ayrıca Marka Elçisi, Eğitime Değer, Altın Anahtar, Yeni Nesil Emlak Danışmanlığı ödüllerinin yanı sıra bazı temsilcilere takdir belgeleri de verildi.