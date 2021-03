İki çocuk annesi 'Gül Usta' 14 yıldır oto lastikçi dükkanı işletiyor

Ankara'nın Eryaman semtinde oto lastik dükkanı işleten Gülseren Aydın, askere giden oğlundan devraldığı dükkanda yıllardır tek başına çalışıyor. Müşterilerin onu ilk gördüğünde şaşırdığını, zaman geçtikçe alıştıklarını ifade eden Aydın, kendi ayakları üstünde duran kadınların desteklenmesini istedi.

Arkadaşının desteğiyle oto lastik dükkanı açtığını ve oğlunun askere gitmesinden sonra mesleği iyice öğrenip iyi bir usta olduğunu belirten Aydın, “Mesleğe eşim öldükten sonra başladım. İki tane çocuğumla ortada kaldım, aç kaldım daha doğrusu. Bir kadın isterse her şeyi yapabilir diye düşündüm. Evde ilk önce mantı yaparak, sarma sararak geçimimi idame ettirdim. Daha sonra burayı oğlum buldu, buraya girdik. Sağ olsun bir arkadaşımın desteğiyle burayı açtık. O günden beri de devam ediyorum. Çocuklarıma baktım, büyük oğlum lise 3'e gidiyordu, küçük oğlum da 3'üncü sınıftaydı. Şimdi küçük oğlum üniversiteye gidiyor, birinci sınıf. Büyük oğlum evli, 3 torunum var” dedi.

'Kadınlar isterse her şeyi yapabilir'

Kendi ayakları üzerinde duran kadınların desteklenmesi gerektiğini söyleyen Aydın, “Aslında kadınlar her işi yapabilir. Bir de beyler rahat bırakırsa üstesinden gelir eminim. Böyle ayakta duran bayanların lütfen elinden tutsunlar, çelme takmasınlar, farklı düşünmesinler. Biz anneyiz, biz kardeşiz, biz bacıyız, biz her şeyiz bayanlar” diye konuştu.

'Beni görünce müşteriler şaşırıyor'

İlk gelen müşterilerin kendisini görünce şaşırdığını ifade eden Aydın, “Tabii ilk önce bayan olarak görünce içeriye giriyorlar ‘Usta' diye bağırıyorlar, bayan görünce bir şaşırıyorlar falan. İlk gelen müşterilerimde böyle bir tepki oluşuyor, sonra benim çalışma tekniğimi görünce gayet güvenli bir şekilde buradan ayrılıyorlar. Devamlı müşterilerim oluyor. Çok nadirdir tanımadığım müşteri tesadüf gelirse gelir, hepsi oturmuş müşterilerimdir” ifadelerini kullandı.

Kadın müşterilerin kendisine daha çok güvendiğini belirten Aydın, sözlerine şöyle devam etti:

“İlk başlarda güç olarak tabii çok zorlandım. Ama ben bunun üstesinden gelirim dedim, çünkü bir anneydim, iki tane çocuğum vardı, yapmak zorundaydım ve yaptım. Yani kadın isterse her işin üstesinden gelir, özellikle Türk kadını isterse yapar. Tabii genelde hiç eleştiri almadım, eleştiri de alabilirim ama ben ona meyil vermedim. İşimi çok düzgün yaparım, direkt konsantre olurum işime. Çünkü bu can taşıyan bir meslek, çok özen gösterilmesi gereken bir meslek olduğunu düşünüyorum. Bayan müşterilerim daha rahat, daha güvenilir bir şekilde geliyorlar bana. Sanayi ortamından farklı bir ortam benim burası, çok rahatlıkla gelip lastiklerini yaptırıyorlar. Erkeklerde ilk başta biraz yordular beni ama şimdi onlar da oturdu, hepsinin ablası oldum. Kadınlar isterse her şeyi yapabilir. Lütfen ezilmeyin, kadınlarımıza dokunmayın, kadınlarımıza vurmayın dövmeyin ve öldürmeyin lütfen.”

