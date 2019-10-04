İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İki çocuk annesi kadının feci ölümü

İki çocuk annesi kadının feci ölümü
İki çocuk annesi kadının feci ölümü

Küçükçekmece’de iki çocuk annesi kadının halı silkeleme için çıktığı çatıdan atladığı iddia edildi. Olay yerinde hayatını kaybeden kadının yakınları sinir krizi geçirdi.

İki çocuk annesi kadının feci ölümü - Tıkla İzle

Olay, Küçükçekmece'de öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya 32 yaşındaki iki çocuk annesi Gülizar C. halı silkeleme için oturduğu dört katlı apartmanın çatısına çıktı. Buradan kendini aşağıya bıraktığı iddia edilen kadını görenler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Bunun üzerine polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, durumu kadının ailesine bildirdi. Olay yerine gelen kadının kocası eşini yerde görünce sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri ve savcının yaptığı incelemenin ardından Gülizar C.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Volkan Kayalar - Armağan Yılmaz

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.