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İki dakikada çaldıkları araçla böyle hırsızlık yaptılar

İki dakikada çaldıkları araçla böyle hırsızlık yaptılar
İki dakikada çaldıkları araçla böyle hırsızlık yaptılar

Esenyurt’ta bir grup şahıs, daha önce çaldıkları bir araçla, gözlerine kestirdikleri başka bir aracı çaldı. Aradan geçen günlerde rahat durmayan hırsızlar, o araç ile birde depo soymaya kalktı. Vatandaşın korkulu rüyası haline gelen hırsızların o anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

İki dakikada çaldıkları araçla böyle hırsızlık yaptılar - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt Akevler Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre iş için kullandığı aracını sokağa bırakan Kadir Şen, ertesi gün aracının yerinde olmadığını fark etti. Hemen çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye başlayan vatandaş, sabah saatlerinde bir grup şahsın sokağa gelerek aracını çaldığını gördü.

Durumu hemen polis ekiplerine haber veren Şen, sosyal medyada olayı paylaşınca aslında aracını çalmaya geldikleri aracın da çalıntı olduğun haberini aldı. Aradan geçen günlerde sokak sokak aracını arayan Şen, bu sefer de aynı şahısların bir depoyu soymak istediğini, ama olay anında tedirgin olarak kaçtıklarını öğrendi. Tüm bu yaşananların ardından büyük şok yaşayan Şen, yetkililerden bir an önce aracının bulunmasını istedi. Sıra dışı hırsızlık anları ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

”İki dakikada aracımı çaldılar”

Aracının çalınması hakkında konuşan Kadir Şen, “Çalınan araç bizim iş aracımız. İşimiz olmadığında o aracı kapının önüne park ediyorduk. Bir gün yine aynı yere bıraktım ve sonrasında aracımın yerinde olmadığını fark ettim. Hemen güvenlik kameralarını inceledim. Hırsızların ilerideki sokaktan bir araçla gelerek benim aracımın yanında durduğunu gördüm. İki dakikadan az uğraşan şahıslar aracımı çalıştırıp götürmüş. Ben olayın ardından güvenlik kamerasını sosyal medyada paylaştım. Oradan bir vatandaş görmüş ve beni aradı. Bana, ‘Kardeşim o şahıslar bizim de aracımızı çaldı, hatta senin aracını çaldıkları araç bizim.' dedi ve hırsızların aracını bir yere bıraktığını, kendi araçlarının o sayede bulunduğunu söyledi. İllaki yaptıkları o hırsızların yanına kalmaz. Biz çocuklarımızın rızkını kısarak o aracı almıştık. O hırsızlar zaten çaldıklarını yiyemeyecek. Allah ıslah etsin bunları” dedi.

Hakan Polat - Erdal Can İçelli
 

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