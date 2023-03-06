İki depremzededen enkaza türkü

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremler de evleri yıkılan ve ağır hasar alan Çarmuzu Mahallesi Hacı Sucu sokak sakinleri bölgede yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor. Günün belirli zaman dilimlerinde bir araya gelen sokak sakinleri bağlama eşliğinde yıkılan evlerin enkazında türkü söyleyerek geçmişe özlemlerini dile getiriyor.

“Evlerimizi terk etmeyeceğiz”

Depremde yıkılan evin enkazında kendi imkanlarıyla çıkan Vahap Demir baba ocağı olduğunu belirttiği evlerini terk etmeyeceklerini ifade ederek, "Deprem anında evdeydik, duvarlar yıkıldı. Yıkılan duvar kapıyı kapatmıştı ama kendimi dışarı attım. Baba ocağı yerimizi terk etmedik. Buradayız, gitmeyi düşünmüyoruz. Duygulandığımız için de deprem üzerine türkü söylüyoruz. Gereken yardımları da bekliyoruz” dedi

“Temel ihtiyacımız konteyner”

Depremde enkaz altından yaralı olarak çıkarılan Kahraman Diker ise, "İkinci depreme Yeşilyurt ilçesinde yakalandık. Eşim ve ailesiyle birlikte tek katlı bir evdeydik. Duvarlar üzerimize yıkıldı, bacağımda çatlaklar oluştu. Daha sonra doğup büyüdüğümüz Çarmuzu Mahallesi'nde kendi imkanlarımızla yaşamaya çalıştık. Çadır sorununu kendi imkanlarımızla Elazığ'daki yakınlarımızın yardımıyla çözdük. Çoğu ihtiyacımız giderildi burada şimdilik en temel ihtiyacımız konteyner“ diye konuştu.

Hasan Eryılmaz

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