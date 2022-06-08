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İki dev yolcu gemisi Bodrum'a geldi

İki dev yolcu gemisi Bodrum'a geldi
İki dev yolcu gemisi Bodrum'a geldi

Muğla’nın Bodrum ilçesine gelen 179 metre boyundaki Seabourn Encore isimli yolcu gemisi, ilçeye 206 yolcu getirdi. İlçeye yolcusuz olarak gelen Blue Sapphire ise ilk yolcularını Bodrum’dan alıp Yunan adalarına hareket edecek.

İki dev yolcu gemisi Bodrum’a geldi - Tıkla İzle

Bahama bayraklı 179 metre boyundaki Seabourn Encore, Çeşme Limanı'ndan Bodrum'a geldi. Ağırlıklı olarak Amerikalı ve İngiliz 206 yolcu, 407 personel bulunan gemiden inen yolcular, gümrük işlemlerinin ardından Bodrum ilçe merkezinde tarihi ve turistik yerleri gezdi. Kimileri de deniz kum ve güneşin tadını çıkardı. Dev yolcu gemisi, gece saatlerinde Yunanistan'ın Rodos Adası'na hareket edecek.

İlk yolcularını Bodrum'dan alacak

Öte yandan, ilçeye Bahama bayraklı 175 metre boyundaki Blue Sapphire isimli kruvaziyer yolcusuz olarak geldi. Antalya Limanı'ndan gelen gemi, 10 Haziran saat 14.00'te Yunanistan'ın Santorini Limanı'na hareket edecek. 600 yolcu kapasiteli gemi, ilk yolcularını Bodrum'dan alacak. Gemi içinde 409 personel bulunduğu öğrenildi.

Hamdi Yörür - Eren Ayhan

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