İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İki esnaf arasında silahlı kavga: 2 yaralı

İki esnaf arasında silahlı kavga: 2 yaralı
İki esnaf arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Gaziantep’te iki esnaf arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Şehitkamil ilçesi Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Seyrantepe Pasajı içerisinde kuaförlük yapan esnaf ile aynı pasaj içerisine güzellik salonu açmak isteyen esnaf arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle öfkelenen iki kişi, birbirlerine tabancalarıyla ateş etti. Olayda her 2 esnaf da vurularak yaralandı.

Yaralılar, çevredekilerin silah seslerini duymasıyla çağrılan ambulanslarla hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların tedavisi devam ederken, polis ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.  

Mehmet Bulut

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.