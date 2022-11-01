İki genç kız arasında sokakta kavga etti

Edinilen bilgiye göre, olay, öğle saatlerinde Gazipaşa Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, iki genç kız arasında nedeni bilinmeyen şekilde tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında gençler bir birlerine biber gazı da kullandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipler çağrıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri gençlere müdahale ederek ağırdı.
Emrecan Bayram
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