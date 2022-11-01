İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İki genç kız arasında sokakta kavga etti

İki genç kız arasında sokakta kavga etti
İki genç kız arasında sokakta kavga etti

Zonguldak’ta Gazipaşa Caddesinde iki genç kız arasında nedeni bilinmeyen şekilde kavga çıktı.

Edinilen bilgiye göre, olay, öğle saatlerinde Gazipaşa Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, iki genç kız arasında nedeni bilinmeyen şekilde tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında gençler bir birlerine biber gazı da kullandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipler çağrıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri gençlere müdahale ederek ağırdı.

Emrecan Bayram

İLGİLİ HABER
Liseli kızların saç saça baş başa kavgası kamerada Liseli kızların saç saça baş başa kavgası kamerada
İLGİLİ HABER
Husumetli iki grubun kavgasında pompalı tüfek konuştu: 1i ağır 5 yaralı Husumetli iki grubun kavgasında pompalı tüfek konuştu: 1’i ağır 5 yaralı
İLGİLİ HABER
Düğünü yarıda bırakan kavga Düğünü yarıda bırakan kavga

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.