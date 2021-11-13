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İki grup arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

İki grup arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı
İki grup arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

Adıyaman’da, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Siteler Mahallesinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Meydana gelen olayda, M.A., isimli şahıs elindeki bıçak ile M.E'yi bıçaklayarak yaraladı. Yaralı, paniğe kapılarak olay yerinden yaralı halde hızla kaçarken daha sonra olay yerine gelen M.A., polis ekiplerince gözaltına alındı. M.A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Öte yandan yaralı halde kaçan şahsın bulunması için ise polis ekiplerince çalışma başlatıldı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Cihan Kizir
 

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