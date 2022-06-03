İki grup arasında çıkan kavgada olaya müdahale eden polisler yaralandı

Olay, saat 21.00 sıralarında Döngel Mahallesi Atatürk ile Millet Caddelerinin kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karşılaşan iki grup arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bölgede devriye atan polis ekipleri olaya müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi esnasında mukavemet gösteren bir şahıs polislere saldırdı. Olayda S.Y. ve Ö.Y. isimli 2 polis memuru yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı polisler, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olaya karışan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Cihat Polat - Cihan Atik