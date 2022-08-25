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İki grup arasında kavga: 1 kişi tüfekle vuruldu, 3 kişi darbedildi

İki grup arasında kavga: 1 kişi tüfekle vuruldu, 3 kişi darbedildi
İki grup arasında kavga: 1 kişi tüfekle vuruldu, 3 kişi darbedildi

Sakarya’nın Erenler ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi tüfekle vuruldu, 3 kişi ise darbedilerek yaralandı.

İki grup arasında kavga: 1 kişi tüfekle vuruldu, 3 kişi darbedildi - Tıkla İzle

Olay, Erenler ilçesi Küpçüler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada 1 kişi tüfekle, 3 kişi de darp edilerek yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye sevk ederken, polis ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı.

Batuhan Saçar - Orkun Kaya

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