İki grup trafik yüzünden kavga etti, ambulans ilerlemekte güçlük çekti

Olay, dün sabah saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişi Kavacık Kavşağı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, yol verme meselesi yüzünden tartışan iki sürücü daha sonra kavga etmeye başladı.

Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga dakikalarca devam etti. Trafikteki bazı sürücüler araçlarını durdurarak kavga edenleri ayırmaya çalışsa da ilk başlarda başarılı olamadı.

Emniyet şeridi kapanan yolda saniyelerle yarışan ambulans ise ilerleyemedi. Yaşananlar, başka bir araçtaki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Batuhan Toprak



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