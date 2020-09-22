İki gün üst üste aynı yerde ikinci yangın

Muğla'nın Denizli sınırına yakın Köyceğiz ilçesine 54 kilometre uzaklıkta bulunan kırsal Otmanlar mahallesinde dün sabah saatlerinde başlayan yangın helikopter tarafından kontrol altına alınmıştı. Sarp arazi nedeniyle karadan müdahalenin yapılamadığı bölgede bugün öğle saatlerinde yine yangın çıktı.

2012 yılında çıkan yangına müdahale eden ve sarp arazi nedeniyle orman yangın söndürme helikopterinin su haznesinin ağaçlara takılması nedeniyle düşmesi sonucu kazada 5 kişi yaşamını yitirmişti.

Bugün öğle saatlerinde başlayan orman yangınına havadan yapılan müdahale ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bekir Tosun

