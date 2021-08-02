İki gündür kayıptı cesedi bulundu

Edinilen bilgiye göre, Çubukkoyağı Mahallesi'nde oturan ve bir manavın yanında çalışan Özcan Uysal 2 gün önce cuma günleri kurulan pazara gitmek için evden çıktı. Uysal'ın geç saatlere kadar dönmemesi üzerine ailesi durumu Bozyazı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.

Uysal, yapılan aramalara rağmen bulunamadı.

Sini Çayı üzerinde bulunan eski köprünün kenarında çalılıklar arasında yatan birisi olduğu yönündeki ihbarı değerlendiren ekipler, bölgeye hareket etti. Ekiplerin yaptığı incelemede cansız bedenin Özcan Uysal'a ait olduğu belirlendi.

Özcan Uysal'ın cansız bedeni savcılık tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi.

Ali Tandoğan

