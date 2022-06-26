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İki hafifi ticari araç çarpıştı: 3 yabancı uyruklu şahıs yaralandı

İki hafifi ticari araç çarpıştı: 3 yabancı uyruklu şahıs yaralandı
İki hafifi ticari araç çarpıştı: 3 yabancı uyruklu şahıs yaralandı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında yabancı uyruklu 3 kişi yaralandı.

İki hafifi ticari araç çarpıştı: 3 yabancı uyruklu şahıs yaralandı - Tıkla İzle

Kaza, Adapazarı ilçesi Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Karaman Mahallesi'nden Adapazarı istikametine doğru seyir halinde olan E.P. idaresindeki 54 AJ 124 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile Sabahattin Zaim Bulvarı'nda Yazlık Mahallesi yönüne dönmek isteyen Ömer Uğur idaresindeki 54 AGT 523 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile çarpıştı.

Meydana gelen kazada, E.P. idaresindeki hafifi ticari araçta yolcu olarak bulunan Z.J.D., A.W.A.A., M.M.H.A. isimli 3 yabancı uyruklu şahıs yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları Yenikent Devlet Hastanesi ve Toyotasa Acil Yardım Hastanesi'ne kaldırıldı. Konuya ilişkin polis ekipleri inceleme başlattı.

Orkun Kaya
 

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