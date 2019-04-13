İki hafta oldu sayım bitmedi!

Seçimlerin üzerinden 2 haftaya yakın bir süre geçmesine rağmen, İstanbul'daki seçim sonuçlarına ilişkin muamma sürüyor. AK Parti cephesi Maltepe'deki sayım sonuçlarına odaklanmışken, Yüksek Seçim Kurulu da AK Parti'nin yapacağı seçimlerin yenilenmesi başvurusu bekliyor. AK Parti'nin itirazı sonucunda oyların tamamının yeniden sayılması kararının alındığı Maltepe'deki sürecin uzaması, YSK'nın İstanbul'un geneli konusundaki kararını da geciktirdi. 12 günden bu yana Maltepe'deki bin 89 sandıktaki yaklaşık 310 bin oyun yarısından fazlası sayıldı. Oyları sayan heyetin sayısının artırılması konusunda da siyasi partiler arasında kriz yaşanıyor.

KARŞILIKLI SUÇLAMALAR

YSK, Maltepe'de sandık kurulu sayısının artırılmasına izin verdi, heyetin sayısı 12'ye çıkarıldı, ancak tekrar 2'ye düşürüldü. Oy sayımını yapan kurulun sayısı dün yeniden artırıldı. Kurulların tam kapasite çalışması için her heyette yer alan 7 kişinin hazır bulunması gerekiyor. Muhalefet cephesi, AK Parti ve MHP'yi kurula temsilci göndermemekle suçluyor. AK Parti ve MHP ise Maltepe'deki kurul başkanının problem çıkardığını ileri sürüyor.

SAYIMIN BİTMESİ BEKLENİYOR

Maltepe'de oy sayımını yapan heyet sayısının artırılması ile sayımın en geç yarın tamamlanabileceği hesaplanıyor. Böylece İstanbul'daki tüm ilçelerdeki sayımlar da tamamlanmış olacak ve İl Seçim Kurulu İstanbul'a ilişkin ‘Birleştirme tutanağı' tanzim edecek. Bu aşamada İl seçim kurulu kazanan adayı da bir anlamda ilan etmiş olacak ve kazanan adaya mazbata verilecek. AK Parti'nin İstanbul'daki seçimlerin yenilenmesine yönelik ‘Olağanüstü itiraz' yolunu da bu aşamadan sonra 7 gün içinde kullanması gerekiyor. AK Parti'nin itirazından sonra YSK, her iki başvuru arasında hukuki ve fiili bağ olduğu gerekçesiyle, hem Büyükçekmece başvurusunu hem de İstanbul başvurusunu birlikte görüşecek.

MASADA 3 SEÇENEK VAR

YSK'nın bu durumda önünde üç seçenek bulunuyor:

1- Tüm olağanüstü itirazları reddetmek.

2- İstanbul'un tamamında büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinin yenilenmesi kararını almak.

3- AK Parti'nin başvurusunu kısmi olarak kabul etmek. Yani Büyükçekmece başvurusu kabul edip, İstanbul'un tamamında ise seçimlerin yenilenmesini reddetmek.

YSK'nın alacağı her türlü karar bağlayıcı olacak.

YSK'NIN EMSAL KARARLARI

YSK ‘Tam kanunsuzluk' gerekçesiyle ileri sürülen itirazlara yönelik geçmiş yıllarda da karar almıştı. YSK, mühürsüz zarflar nedeniyle 16 Nisan 2017 günü yapılan halk oylamasının, tam kanunsuzluk nedeniyle iptali talebiyle yapılan başvuruları şartlar oluşmadığı için kabul etmemişti. 2014 yerel seçimlerinde CHP'nin Ankara adayı olan Mansur Yavaş da Ankara'da seçimlerin iptali için ‘tam kanunsuzluk' gerekçesiyle YSK'ya olağanüstü başvuru yapmıştı. Bu talep de kanunda sayılan şartların oluşmadığı gerekçesiyle reddedilmişti. YSK, 2014 yerel seçimlerde Yalova'da 7 kısıtlı seçmenin oy kullanmasını ‘tam kanunsuzluk' saymış ve seçimleri yenilenmişti. Son olarak Artvin'in Yusufeli ilçesinde de yine 2 kısıtlı seçmenin oy kullanmasının, seçim sonucunu etkilediği gerekçesiyle seçimlerin yenilenmesine karar verilmişti.

YENİ SEÇİM TARİHİ 2 HAZİRAN

Seçimler iptal edilirse, YSK'nın daha önce aldığı karar doğrultusunda seçimler 2 Haziran 2019 Pazar günü yeniden yapılacak ve ocak ayında kesinleşen seçmen listeleri geçerli olacak.