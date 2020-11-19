İki hayırsever bakkal defterini satın aldı

Bakkal Yasin Bulut, "Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde 17 yıldır bakkalım. Akşam saat 17.00 gibi iki hayırsever geldi ve bakkalın defterini görmek istediklerini söylediler. Beraber oturduk ve defterdeki borçları hesapladık. Yaklaşık 2 bin 500 TL tuttu ve defterin parasını verdiler. Defteri de bir poşete koyarak aldılar sonra da arabaya binerek gittiler. Allah hayırlarını kabul etsin" diye konuştu.

Hayıreverlerin bakkal defterini satın almasının ardından Yasin Bulut, müşterilerin görebileceği bir yere, 'Müşterilerimizin 17.11.2020 tarihine kadar olan bütün veresiye borçları ödenmiştir. Kimsenin borcu yoktur' yazısını astı.

Alparslan Ötüken

