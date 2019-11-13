İki hırsızın apartmanda hırsızlık yaptığı anlar kamerada

Olay, Battalgazi Mahallesi Selçukhan Caddesi üzerindeki bir binada geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Binaya giren iki hırsız el feneri ile katları gezerek binayı inceledi. Hırsızlar, gözlerine kestirdikleri bir evin kapısının önündeki takım çantasını çaldı. Hırsızlar daha fazla çalınacak eşya bulamayınca binadan ayrıldı. Şikayet üzerine çalışma başlatan polis, güvenlik kamerasına yakalanan 17 yaşındaki D.Y. ile 19 yaşındaki E.A.'yı Battalgazi Mahallesi Kubbe Caddesi üzerinde fark ederek gözaltına aldı. Hırsızlar ifadelerinde çaldıkları takım çantasını 30 lira karşılığında tanımadıkları birine sattıklarını, sadece şahsın ikametini gösterebileceğini söyledi. Bunun üzerine gösterilen ikamete giden polis, takım çantasını satın alan F.B.'yi de gözaltına aldı. İşlemlerin ardından çocuk yaştaki D.Y. Çocuk Büro Amirliğine; E.A ve F.B ise çalıntı eşya ile birlikte Ahmet Yesevi Polis Merkezine teslim edildi.

Hırsızların girdikleri binada takım çantası çaldıkları anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde iki hırsız girdikleri binada el feneri ile inceleme yapıyor. Daha sonra bir evin kapısının önüne duran takım çantasını çalıyorlar.