İki ildeki dev operasyondan nefes kesen görüntüler

Sakarya ve Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce iki ilde dev uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. ‘Kökünü Kurutma Operasyonu' çerçevesinde, iki ilde toplam 2 bin 67 kolluk kuvveti uyuşturucu satıcılarına yönelik belirlenen çok sayıda adrese sabah saatlerinde operasyon düzenledi. 3 deniz liman botu, iki helikopter, 11 mini İHA, 29 narkotik köpeğinin katılımı ile eş zamanlı gerçekleşen operasyonlarda Sakarya'da 176, Kocaeli'de ise 93 olmak üzere toplam 269 şüpheli gözaltın alındı. Sakarya'da ekiplerin belirlediği ve abluka altına aldığı nefes kesen operasyon anları saniye saniye kaydedildi. Gerçekleştirilen baskın anında bir kişinin, Ne oluyor ya, baba ve oğlum korkmayın yok bir şey' dediği anlar ise dikkatlerden kaçmadı.

Burak Can Tokyürek - Orkun Kaya

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