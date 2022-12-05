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İki ildeki dev operasyondan nefes kesen görüntüler

İki ildeki dev operasyondan nefes kesen görüntüler
İki ildeki dev operasyondan nefes kesen görüntüler

269 şüphelinin gözaltına alındığı ‘Kökünü Kurutma Operasyonu’ çerçevesinde Sakarya’da gerçekleşen operasyon anları nefes kesti. Sakarya’da 176 şüphelinin gözaltına alındığı operasyon anında eve yapılan baskında bir kişinin, ‘Ne oluyor ya, baba ve oğlum korkmayın yok bir şey’ dediği anlar ise dikkatlerden kaçmadı.

İki ildeki dev operasyondan nefes kesen görüntüler - Tıkla İzle

Sakarya ve Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce iki ilde dev uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. ‘Kökünü Kurutma Operasyonu' çerçevesinde, iki ilde toplam 2 bin 67 kolluk kuvveti uyuşturucu satıcılarına yönelik belirlenen çok sayıda adrese sabah saatlerinde operasyon düzenledi. 3 deniz liman botu, iki helikopter, 11 mini İHA, 29 narkotik köpeğinin katılımı ile eş zamanlı gerçekleşen operasyonlarda Sakarya'da 176, Kocaeli'de ise 93 olmak üzere toplam 269 şüpheli gözaltın alındı. Sakarya'da ekiplerin belirlediği ve abluka altına aldığı nefes kesen operasyon anları saniye saniye kaydedildi. Gerçekleştirilen baskın anında bir kişinin, Ne oluyor ya, baba ve oğlum korkmayın yok bir şey' dediği anlar ise dikkatlerden kaçmadı.

Burak Can Tokyürek - Orkun Kaya

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