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İki işçinin hayatını kaybettiği mahallede havadan ve karadan mücadele devam ediyor

İki işçinin hayatını kaybettiği mahallede havadan ve karadan mücadele devam ediyor
İki işçinin hayatını kaybettiği mahallede havadan ve karadan mücadele devam ediyor

Antalya’nın Manavgat ilçesinde iki orman işçisinin hayatını kaybettiği Gebece Mahallesi’ndeki ormanlık alanda söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor. Boşaltılan mahallede bazı evlerin zarar gördüğü, 10’a yakın da hayvanın telef olduğu öğrenildi. Mahalledeki söndürme çalışmaları ve son durum ise havadan görüntülendi.

İki işçinin hayatını kaybettiği mahallede havadan ve karadan mücadele devam ediyor - Tıkla İzle

Manavgat'ta 4 gün önce başlayan orman yangını birçok mahallede etkisini sürdürüyor. Yangının etkili olduğu yerlerden Gebece Mahallesi ve yangını ensesinde hisseden Ahmetler Mahallesi'nde bulunan evler boşaltıldı.

Gebece Mahallesi Güğlendibi Beloluk mevkiinde yangına müdahalede bulunan arazöz alevler arasında kalırken, arazözde görevli 4 kişilik yangın ekibinden 2 kişiye ulaşılamadı.

Alevler arasından yaralı olarak çıkan araç sürücüsü Niyazi Iskarça ve yangın işçisi Ali Hüseyin Karakaya 112 sağlık ekibi tarafından yapılan müdahalenin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gece boyu bölgede yapılan arama çalışmalarında, Erdal Tokla ve Yaşar Cinbaş'ın yanan arazöz içerisinde cansız bedenlerine ulaşıldı.

4 işçi dumandan etkilendi

 

Diğer taraftan, aynı bölgede yangına müdahalede bulunan Volkan Altınkaya, Adem Uyanık, Yılmaz Ağaç ve Sercan Karadeniz isimli orman işçilerinin dumandan etkilenerek Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldığı ve gözlem altında bulunduruldukları bildirildi.

Bölgede havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam ediyor

İki işçinin hayatını kaybettiği Gebece mahallesinde bugün sabah erken saatlerde bir yangın söndürme helikopteri ile onlarca arazöz karadan söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Yangın öncesi vatandaşların boşaltıldığı mahallenin iç kısmı ve dağlık alandaki ormanlık bölgede söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangından dolayı mahalledeki bazı evlerin zarar gördüğü ve 10'a yakın küçük ve büyükbaş hayvanın telef olduğu öğrenildi.

“Mahalleyi akşam terk ettik, sabah döndüğümüzde yangın gelmişti”

Vatandaşlardan İbrahim Sarı, yangın anını şu sözlerle anlattı:
“Yangın dağlardan geldi. Rüzgarın etkisiyle köyümüze sıçradı ve her şey yandı gitti. 30'a kadar ev yandı. Yangından önce jandarma köyü boşalttırdı. Mahalleyi akşam terk ettik, sabah döndüğümüzde köye yangının girdiğini gördük. Müdahale yapmaya çalıştık ama çaresini bulamadık."

“Evimiz yandı”
Mahalle sakinlerinden Nazmiye Kıral da, yangında zarar görmemesi için hayvanlarını mahallenin dışına çıkarttığını söyledi. Evinin zarar gördüğünü de belirten Kıral, “Yukarıdaki evimiz yanmış. Yapacak bir şey yok. Şu an burada oturuyoruz ama burası da tehlikeli. Hayvanları da belediye götüreceğini söyledi” diye konuştu.

Suat Metin
 

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