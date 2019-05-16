İki kardeş 120 bin lira bulamazsa kör olacak

Çatalçam Mahallesi'nde günübirlik işlerde çalışarak yaşamını sürdüren Recep Bektaş (43), 20 yıl önce amcasının kızı Songül Bektaş (40) ile evlendi. Bu evlilikten Ferdi, Fatma, Emiş ve Hiranur isimli çocukları dünyaya geldi. Ancak yıllar sonra bu çocuklardan 17 yaşındaki lise öğrencisi Ferdi ile 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi Emiş Bektaş'ta okulların yaptırdığı taramada akraba evliliğine dayalı retina bozukluğu nedeniyle görme sıkıntısı yaşadığı ortaya çıktı.

Bunun üzerine çocuklar daha detaylı bir taramadan geçirildiğinde hastalığın ilerlediği ve bundan 2 ay önce 6 ay gibi kısa sürede ameliyat olmamaları durumunda tamamen kör olacakları bildirildi. Bu ameliyatlar da sadece iki tane özel hastanede yapılıyordu ve her bir göz için 30 bin lira para istendi. Toplamda 120 bin lira gerekiyordu ancak baba günü birlik işlerde çalıştığı için için bu parayı ödeyecek durumu yok. Bunun üzerine Emiş ve Ferdi Bektaş'ın öğretmenleri devreye girerek çocuklara, "Bugün bir iyilik yap, Emiş ve Ferdi'ye Işık Ol" isimli kampanya başlattı. Ancak kampanya kapsamında bu zamana kadar sadece 12 bin lira toplanabildi. Çocukların 4 ay içinde ameliyat olması için 120 bin lira gerekiyor.

Baba Bektaş, Kayseri'de gittikleri doktorun bir an önce kök hücre tedavisi yapılması gerektiğini ilettiğini söyledi. Günübirlik işlerde çalışarak geçimini sağladığını ifade eden baba Bektaş, kök hücre tedavisi için gereken parayı karşılayamayacak durumda olduğunu söyledi. Oğlunun gittiği lisenin girişimiyle Kaymakamlık onayıyla kampanya başlatıldığını aktaran baba Bektaş, "Umudumuz bu kampanyada. Çocuklarımın bir an önce kök hücre nakli olması gerekiyor yoksa görme yetilerini kaybedecekler" dedi.

Tufanbeyli Şehit Mesut Alcı Anadolu Lisesi Müdürü Mahmut Çakar da öğrencinin durumunu ilk fark ettiklerinde basit bir göz rahatsızlığı sanarak tedavi için yönlendirdiklerinde, hastalığın boyutunun ciddi olduğunu ve tedavi edilmezse çok daha ileri seviyeye gideceğini öğrendiklerini kaydetti. Kaymakamlıkla görüşerek hem öğrencileri hem de aynı rahatsızlık yaşayan kardeşi Emiş için kampanya başlattıklarını belirten Çakar, 120 bin lira gereken tedavi masrafı için hayırseverlerden destek beklediklerini söyledi. Lise öğrencisi Ferdi Bektaş derslerinin iyi olduğunu ama son günlerde görme kaybı nedeniyle kitap okuyamaz duruma geldiğini, bir an önce tedavi olması gerektiğini aktardı. Emiş Bektaş da kör olmak istemediğini söyledi.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya