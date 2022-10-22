İki kardeş 3 gün arayla dehşeti yaşadı

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi'nde 10 Ekim tarihinde sokakta bisiklet süren 9 yaşındaki M.K.E., sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Köpeklerin korkusundan bisikletinden atlayarak kaçmaya çalışan küçük çocuğu yakalayan köpekler kalçasından ısırdı. Köpeklerin saldırdığını fark eden Yüksel Demirci isimli esnaf ise küçük çocuğu köpeklerin elinden kurtardı. Aynı yerde 3 gün sonra M.K.E.'nin 6 yaşındaki kız kardeşi C.E. de yine köpeklerin saldırısına uğradı. Her iki çocuk da tedbir amaçlı hastanede tedavi altına alınırken, kardeşlere saldıran köpeklerin belediye ekipleri tarafından alınarak barınağa teslim edildiği öğrenildi.
Saldırı ve kurtarılma anı kameralara yansıdı
Sokak köpeklerinin her iki kardeşe saldırdığı o anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde çocukların yaşadığı korku dolu anlar ve mahalle esnafı Yüksel Demirci'nin müdahalesiyle kurtarılışları görülüyor.
Sadık Cangel - Aykut Yeniçağ
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