İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İki kardeş 6 yıl sonra buluştu, havalimanında duygu dolu anlar yaşandı

İki kardeş 6 yıl sonra buluştu, havalimanında duygu dolu anlar yaşandı
İki kardeş 6 yıl sonra buluştu, havalimanında duygu dolu anlar yaşandı

Suriyeli insan hakları aktivisti ve tutuklu eski işkence mağduru Omar Alshogre, Türkiye’de yaşayan kız kardeşi ile 6 yıl sonra İstanbul Havalimanı’nda buluştu. Duygu dolu o anlar bir cep telefonu kamerası ile kaydedilirken, görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

İki kardeş 6 yıl sonra buluştu, havalimanında duygu dolu anlar yaşandı - Tıkla İzle

Suriyeli insan hakları aktivisti ve tutuklu eski işkence mağduru Omar Alshogre'in Türkiye'de yaşayan kız kardeşi ile buluşması duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Suriye'de yaşanan savaş nedeniyle 6 yıldır birbirlerini göremeyen iki kardeş İstanbul Havalimanı'nda buluştu. Yıllar sonra kardeşini karşısında gören Omar Alshogre gözyaşlarına hakim olamazken, iki kardeş uzun süre birbirine sarılarak ağladı.

6 yıl sonra kavuşan kardeşlerin o anları cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Tuncer Cengiz
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.