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İki kardeşin bitişik haldeki evleri yangında tamamen kül oldu

İki kardeşin bitişik haldeki evleri yangında tamamen kül oldu
İki kardeşin bitişik haldeki evleri yangında tamamen kül oldu

Manisa'nın Kula ilçesinde iki kardeşin yan yana bulunan evlerinde çıkan yangın sonucu her iki ikamet de kullanılamaz hale geldi. İki kardeş ve ailelerinin misafirlikte olduğu sırada çıkan yangın sebebiyle her iki ev de kullanılamaz hale geldi.

İki kardeşin bitişik haldeki evleri yangında tamamen kül oldu - Tıkla İzle

Yangın, saat 23.30 sıralarında Kula ilçesine bağlı Çiftçiibrahim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Zeynel Abidin Kahraman (53) ile Yunus Kahraman (57) isimli kardeşlere ait bitişik ikametten alevlerin yükseldiğini gören mahalleli durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Alevlerin sardığı evi yaklaşık 1 saatte kontrol altına aldı. Henüz neden kaynaklandığı belli olmayan yangın bölgesinde itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor. Evleri tamamen yanan iki kardeşin, aileleri ile birlikte misafirlikte oldukları ve yangının bu sırada çıktığı öğrenildi.

Hasan Yiğen
 

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