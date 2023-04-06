İki katlı bina alevlere teslim oldu, vatandaş yangını film izler gibi izledi

Yangın bugün saat 21.45 sıralarında Şişli'de Eskişehir Mahallesi Kınalı Keklik Sokak'ta bulunan iki katlı metruk binanın asma katında çıktı. Alevleri gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekipleri ivedi şekilde olay yerine gelmeye çalışırken dar sokaklarda araçların yanlış park etmesi nedeniyle zorluk yaşadı.

Polis ekipleri olay yerinde güvenliği sağlarken itfaiye ekipleri ise yangını söndürdü. Çıkan yangın sonucu herhangi bir yaralı olmadığı yangının yalnızca maddi hasar verdiği öğrenildi. Yangının çıkış nedeni araştırılmaya devam ediliyor. Öte yandan asma katı yanan metruk binanın yan binasında yaşayan bir vatandaşın da yangın esnasında camdan çıkıp sigara içerken yangını izlemesi dikkat çekti.

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