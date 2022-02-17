İki katlı ev alev alev böyle yandı

Yangın, Çukurahmediye Mahallesi Düz Sokak'ta bulunan iki katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yabancı uyruklu H.S.'ye ait olduğu öğrenilen iki katlı evde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Alevlere teslim olan evde dumanlar yükselirken durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrasında 9 yabancı uyruklu vatandaşın yaşadığı ev kullanılamaz hale gelirken konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

Öte yandan, evin adeta alev topuna döndüğü anlar ise saniye saniye kaydedildi.



Burak Can Tokyürek - Orkun Kaya

