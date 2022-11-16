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İki katlı ev alev alev yandı, arı kovanlarına alevlerin sıçramasını itfaiye engelledi

İki katlı ev alev alev yandı, arı kovanlarına alevlerin sıçramasını itfaiye engelledi
İki katlı ev alev alev yandı, arı kovanlarına alevlerin sıçramasını itfaiye engelledi

Düzce’de arı kovanlarının bulunduğu 2 katlı evde yangın çıktı. Alev alev yanan ev, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi ile arı kovanlarına sıçramadan söndürüldü.

İki katlı ev alev alev yandı, arı kovanlarına alevlerin sıçramasını itfaiye engelledi - Tıkla İzle

Yangın, Düzce'nin Boğaziçi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Osmanca mevkiinde arı kovanlarının bulunduğu Erol A.'ya ait boş bir evde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu Düzce Belediyesi itfaiye müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler alev topuna dönen iki katlı evde yangın söndürme çalışmalarına başladı. Yaklaşık 45 dakikalık çalışmanın ardından yangın arı kovanlarının bulunduğu birinci kata ulaşmadan söndürüldü. Evde maddi hasar oluşurken, yangının çıkış sebebi için araştırma başlatıldı.

Enes Bektaş-Ali Yıldız
 

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