İki kırmızı kart, iki gol! kazanan yok

2' Efkan Bekiroğlu'nun ceza sahası dışından şutu az farkla üstten auta gitti.
8' Hasan Ali Kaldırım'ın içeriye yerden ortasında savunmanın uzaklaştırmak istediği topla buluşan Ömer Ali Şahiner'in sert şutunu kaleci Marafona kurtardı.
14' Efecan Karaca'nın sağ kale çizgisinden kale içine ortasında Babacar, kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0
16' Juanfran'ın pasında ceza yayı yakınında topla buluşan Babacar'ın şutu az farkla yandan auta çıktı.
34' Sol kanattan Deniz Türüç'ün ceza alanı içine çevirdiği topta defans topu uzaklaştırmaya çalıştı. Topu önünde bulan Mahmut Tekdemir'in şutu üstten auta gitti.
38' Okaka'nın pasında ceza alanı içinde topla buluşan Ömer Ali Şahiner'in vuruşu ağlara gitti. Golden önce Ömer Ali Şahiner'in Efecan Karaca'ya faul yaptığı gerekçesiyle VAR kontrolünün ardından gol iptal edildi.
39' Golün ardından sarı kart gören Ömer Ali Şahiner, golün iptal edilmesinin ardından itirazları neticesinde bir sarı kart daha görünce kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
45' Deniz Türüç'ün sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda defansın uzaklaştırmak istediği topla ceza sahası dışında buluşan Çaiçara'nın şutu kalecinin solundan filelere gitti. 1-1
55' Umut Güneş, Deniz Türüç'e faul yaptı. Karşılaşmanın hakemi VAR kontrolünün ardından Umut Güneş'e direkt kırmızı kart gösterdi.
58' Çaicara'nın sağ kanattan ceza alanı içine ortasında Ndayishimiye'nin kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
65' Berkay Bayır'ın ceza alanı dışından sert şutunu kaleci kornere çeldi.
76' Fatih Aksoy'un sağ kanattan ceza alanı içine ortasında Emre Akbaba'nın kafa vuruşu kaleyi bulmadı.
78' Fatih Aksoy'un ara pasında ceza alanı içinde topla buluşan Davidson'un vuruşu yandan auta gitti.
90+2' Efkan Bekiroğlu'nun ceza sahası dışından sert şutu kalecide kaldı.
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Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemle: Mustafa Kürşad Filiz, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Ok
Alanyaspor: Marafona, Furkan Bayır, Umut Güneş, Fatih Aksoy, Juanfran, Novais (Leroy Fer dk. 62), Davidson, Tayfur Bingöl (Borja dk. 80 ?), Efkan Bekiroğlu (Çağan Kayra Erciyas dk. 90 ?), Efecan Karaca, Babacar (Emre Akbaba dk. 64)
Yedekler: Serkan Kırıntılı, Yusuf Karagöz, Muhammed Arda Uzun, Eren Berberoğlu, Yusuf Özdemir, Alperen Soysal
Teknik Direktör: Daniele Cavalletto
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Hasan Ali Kaldırım (Lucas Lima dk. 90 ?), Epureanu (Chadli dk. 68), Duarte, Çaiçara, Berkay Özcan (Aleksic dk. 68), Deniz Türüç, Mahmut Tekdemir, Ndayishimiye, Ömer Ali Şahiner, Okaka (Gulbdransen dk. 84 ?)
Yedekler: Deniz Dilmen, Ahmet Kutucu, Şener Özbayraklı, Metin Emre Karaal, Atabey Çiçek
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Goller: Babacar (dk. 14) (Alanyaspor), Çaiçara (dk. 45) (Medipol Başakşehir)
Kırmızı kartlar: Ömer Ali Şahiner (dk. 39) (Medipol Başakşehir), Umut Güneş (dk. 55) (Alanyaspor)
Sarı kartlar: Hasan Ali Kaldırım, Gulbdransen (Medipol Başakşehir), Emre Akbaba, Efkan Bekiroğlu (Alanyaspor)