İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

İki kişinin kavgası, 9 kişiyi yaraladı

İki kişinin kavgası, 9 kişiyi yaraladı
İki kişinin kavgası, 9 kişiyi yaraladı

Aydın’ın Germencik ilçesinde iki kişi arasında meydana gelen kavgada ateşlenen tüfekten çıkan saçmalar 9 kişiyi yaraladı.

Edinilen bilgiye göre dün akşam Yenimahalle'de karşı karşıya gelen S.G ve B.S arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.G evden getirdiği pompalı tüfekle B.S'ye ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar olay yerinde bulunan bazı vatandaşlara isabet etti. Kavganın taraflarından B.S. ve etrafta bulunan 9 kişi çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla ve kendi imkanları ile Aydın'daki hastanelere kaldırıldı. Pompalı tüfekle ateş eden S.G polis tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.