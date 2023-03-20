İki kıtanın ortasında nefes kesen çalışma

İstanbul'un en gözde yapılarından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde işçilerin bakım onarım çalışmaları havadan görüntülendi. Köprü üzerindeki çelik halatlardan sarkan işçiler, köprüyü süsleyen ışıklandırma sistemlerinin bakım ve onarım çalışmalarını gerçekleştirdi. Deniz seviyesinden en yüksek noktası 165 metre olan köprünün halatları üzerindeki işçilerin zorlu çalışması havadan çekilen görüntülere yansıdı. Bir işçi çelik halatların üzerinde beklerken, diğeri halatlara bağlanan özel dağcı ekipmanları ile sarkarak ışıkların kablo sistemlerini düzenlediği görüldü. Çalışmalar çerçevesinde daha önce tespit edilen düzgün çalışmayan aydınlatmalar veya aydınlatmaya bağlı kablo sistemleri yenileri ile değiştiriliyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü özel günlerde farklı renkle ışıklandırılarak güzel bir görüntüye kavuşuyor.

En yüksek noktası 165 metre

1970 yılında yapımına başlanan ve 1973 yılında hizmete açılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün uzunluğu 1560 metre, genişliği 33 metre. Otoyolun deniz mesafesinden yüksekliği 65 metre. Köprünün en yüksek noktası denizden 165 metre yükseklikte. Köprüde iki ana halata bağlı 120 çift, toplamda da 240 askı halatı bulunuyor.

Ahmet Faruk Sarıkoç



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